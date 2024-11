12.Nov.2024









CLI-Programm: sysvars V0.14

sysvars ist ein kleines CLI-Tool, das verschiedene Umgebungsvariablen erstellt, die grundlegende Systeminformationen enthalten (z.B. CPU und FPU, den Chipsatz oder die Kickstart-Version). Diese Variablen können z. B. in der Startup-Sequenz verwendet werden, um bestimmte Patches, Zuweisungen usw. zu aktivieren/deaktivieren.



Die Version 0.14 stellt folgende Variablen zur Überprüfung des installierten Speichers bereit: $TotalChipRam - Installierter Chip-RAM

$TotalFastRam - Installierter Fast-RAM

$TotalSlowRam - Installierter Slow-RAM

$SlowRamFirst - zeigt an, dass der Slow-RAM an erster Stelle in der Speicherliste steht Darüberhinaus sind Variablen nicht mehr verfügbar, wenn sie keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel wird $FPU nicht auf einen leeren Wert gesetzt, sondern entfernt, wenn die CPU < 68020 ist. Weitere Änderungen: Kritischer Fehler für Kickstart 1.3 und 1.2 behoben

probevar-Dienstprogramm hinzugefügt, um die Existenz von Umgebungsvariablen zu testen

Kompilierunterstützung für PhxAsm und asmotor hinzugefügt (dr)



