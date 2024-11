ADF-Tool: ADF-Blitzer 3.0 erschienen

Über zwei Jahrzehnte nach der letzten Version 2.20 hat Andreas Etzrodt seinen "ADF-Blitzer" in Version 3.0 veröffentlicht. Mit dem Tool können Disketten im Laufwerk DF0: bis DF3: in eine ADF-Datei umgewandelt oder ADF-Dateien auf Diskette zurückgeschrieben werden.



Die in Blitz Basic entwickelte Software wurde für die neue Version in weiten Teilen neu geschrieben und verfügt nun über eine modernisierte Benutzeroberfläche. Es benötigt außerdem weniger Speicher, weil die geladene ADF-Datei nicht im kompletten RAM gehalten wird - benötigt werden nun (neben Kick-ROM 2.0 oder höher) nur noch 512 KB freies RAM. Hinzugekommen ist auch eine Abbruchfunktion für die Konvertierung und ein Fortschrittsbalken. Außerdem werden nun nur noch Laufwerke angezeigt, die tatsächlich vorhanden sind, und das Drive-Menü wird jetzt nur noch angezeigt, wenn mehr als ein Laufwerk vorhanden ist.



ADF-Blitzer 3.0 wird zeitnah im Aminet zum Download bereitstehen (aktuell ist dort noch Version 2.20 zu finden). Bis dahin kann das Tool im A1K-Forum nach erfolgtem Login heruntergeladen werden. (nba)



