Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 34 (englisch)

Die Ausgabe 34 des englischsprachigen Magazins Amiga Addict ist jetzt beim Verlag addict.media und im britischen Zeitschriftenhandel erhältlich. Im Titelthema hat sich die Redaktion auf die Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk gemacht und beleuchtet aktuelle FPGA-Systeme, unter anderem mit den Modellen Minimig und MISTer.



Diese Ausgabe enthält außerdem Rezensionen der neuen Spiele Holy Warrior, Sky Shapers und The Lost Pixel und der Spieleklassiker Arcade Pool und Nick Faldo's Golf, ein Interview mit Bitmap-Brothers-Designer Dan Malone, eine festliche CD32-Rubrik, Christmas HAM mit Digi-Paint, ein Screenshot-Quiz und vieles mehr.



Amiga Addict erscheint alle sechs Wochen und ist als Einzelausgabe oder als Abonnement erhältlich, entweder in gedruckter Form oder als PDF-Dokument. (nba)



