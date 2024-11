30.Nov.2024









Dungeon-Crawler: Halloween X 1.10 (AGA)

Sami Vehmaas Dungeon Crawler Halloween X (Video) kann für 5 USD be itch.io erworben werden. Seit der Erstveröffentlichung hat der Entwickler einige Updates nachgereicht: 1.10: Demo had a text bug !

1.10: A general speed improvement !

1.09: Vampire autodetect removed, looks like different cores makes autodetect useless ;)

1.09: If music is not playing, hold L-SHIFT down and click game icon and hold it until menu is loaded.

1.09: key V in menu also prints v1.09 Tracker <> MTplayer

1.08: I have added kid/men difficulty mode , so men has added difficulty to prior version

1.08: I have also made it run on Vampire, this is un-official.. I don't guarantee it to work, tested with core 10400 Halloween X benötigt einen schnellen AGA-Amiga, eine Demo-Version ist kostenlos verfügbar. (cg)



