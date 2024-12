13.Dez.2024

AmigaOS 4: Space Shooter "Super Star Blast"

Pressemitteilung: Seit einer Weile ist Super Star Blast schon auf PC und Konsolen erhältlich. Wir freuen uns, endlich auch eine Version für AmigaOS 4 veröffentlichen zu können.





Super Star Blast ist ein Weltraum-Shooter mit herausfordernden Leveln, deren Schwierigkeitsgrad stetig ansteigt. Alle Feinde müssen abgeschossen werden, um ein Level zu beenden und zum nächsten zu gelangen. Ein Scanner um den Spieler herum zeigt ungefähr an, wo sich die Feinde befinden. Das Spielerschiff kann vorwärts fliegen, um anzugreifen, und rückwärts, um während des Rückzugs gegen die Gegner zu kämpfen. Wurde ein ein Level erfolgreich gemeistet, können im Anschluss Ausrüstung gekauft werden, um das Schiff zu verbessern, sowie zusätzliche Schilde und Feuerkraft oder mehr Schiffe.



Die Features im Überblick: Massiv herausfordernde Level mit steigendem Schwierigkeitsgrad

Feinde mit einzigartigen Flug- und Feuereigenschaften

Upgrade-Center (Agilität, Feuerkraft, Schild, Schiffe)

Einzelspieler Kampagne

Einfache und saubere 3D-Weltraumgrafik

Qualitäts- und Leistungseinstellungen

Warp3D Nova / OpenGLES-Unterstützung (erforderlich!) Vorausgesetzt werden AmigaOS 4.1 F.E und eine Warp3D Nova/OpenGLES kompatible Grafikkarte.



Hinweise: Aufgrund der vielen verschiedenen Konfigurationen ist es schwierig, alle Probleme abzudecken. Schreibt uns einfach eine E-Mail und wir werden versuchen, die Fehler zu beheben. Bitte versucht, die diversen Qualitäts- und Leistungseinstellungen zu nutzen, um das Spiel an eure Hardware anzupassen. Die Einstellung „FPS“ zeigt euch die aktuelle Bildrate. In den ToolTypes könnt ihr außerdem einen eigenen Bildschirmmodus aktivieren. Wenn die Einstellung in Klammern gesetzt ist, wird die Workbench-Auflösung verwendet.



Das Spiel ist im AmiStore und bei itch.io für rund 19 Euro bzw. bei Alinea für 19,95 Euro erhältlich. (dr)



[Meldung: 13. Dez. 2024, 22:15] [Kommentare: 1 - 13. Dez. 2024, 22:53]

