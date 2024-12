Crossfire II: Soundtrack auf Spotify veröffentlicht

Etwas mehr als 20 Jahre nach Veröffentlichung des Amiga-Spiels Crossfire II ist nun der Soundtrack auf Spotify und Apple Music veröffentlicht worden. Dieser enthält sowohl die In-Game-Musik von Timo Kloss als auch die Untermalung der Video-Sequenzen von Markus Holler.



Die Musik von Timo Kloss wurde damals auf einem Amiga 4000T mit dem Programm Camouflage komponiert und über MIDI mit externer Audio-Hardware aufgenommen. Leider existieren nur noch die 8-Bit-Mono-Aufnahmen, also klingt es jetzt genauso wie damals im Spiel.



Die Musik von Markus Holler wurde auf einem Atari ST mit Cubase komponiert und über MIDI abgespielt. Am Ende wurde das Audio allerdings wieder mit einem Amiga aufgenommen. Hier existieren noch Aufnahmen in CD-Qualität, welche für den jetzt veröffentlichten Soundtrack benutzt worden sind. Timo Kloss war nicht an der Produktion der Stücke von Markus Holler beteiligt, die Angaben auf Spotify/Apple waren leider nicht anders möglich.



Timo Kloss bedankt sich herzlich bei den Entwicklern des Spiels (Thomas und Stefan Schulze von Dreamworlds) für die Erlaubnis, den Soundtrack offiziell veröffentlichen zu dürfen. Das Spiel wurde übrigens vor ein paar Jahren auch für Windows portiert und ist auf Steam erhältlich. (cg)



[Meldung: 26. Dez. 2024, 21:52] [Kommentare: 0]

