SCSI für Raspberry Pi: SCSI2Pi 5 als Pre-Release veröffentlicht

Eine neue Version der Emulationssoftware SCSI2Pi steht als Pre-Release bereit. SCSI2Pi ist eine Alternative zur bekannten PiSCSI-Software für das PiSCSI/RaSCSI-Board, das die SCSI-Technologie auf den Raspberry Pi bringt. Die Software soll laut Entwickler Uwe Seimet eine optimierte Geräteemulation, höhere Übertragungsraten und zahlreiche neue Funktionen, darunter Werkzeuge für den SCSI-Initiator-Modus.



Die Software emuliert mehrere SCSI- und SASI-Geräte wie Festplatten, CD-ROM-Laufwerke, Drucker und Netzwerkschnittstellen. Sie unterstützt klassische Systeme wie Amiga, Atari ST/TT/Falcon030, 68k-Macs oder Unix-Workstations und bietet darüber hinaus eine SCSI-zu-USB-Bridge. Dank der Kompatibilität mit der PiSCSI-Web-UI und der Android-App SCSI Control können Nutzer auf eine erweiterte Funktionalität zugreifen.



Mit SCSI2Pi sollen Anwender nahtlos zwischen PiSCSI und der neuen Software wechseln können, indem einfach ein optimiertes Binary-Paket installiert wird – ohne komplizierte Kompilierungsschritte.



Die aktuelle Version 4.1 von SCSI2Pi ist seit Anfang Dezember erhältlich, nun wurde die Version 5.0 als Pre-Release veröffentlicht. Sie bietet demnach folgende Änderungen: New device type SCSG, with support for a SCSI-to-USB bridge. The bridge supports any SCSI command, not only those emulated by s2p. With some devices you can even burn DVDs.

Extended streamer support, e.g. of SIMH-compatible tape image files, filemarks, spacing, variable block sizes, ...

Tape dump/restore support. With s2pdump you can convert any tape into a SIMH-compatible image file and vice versa.

s2p can create command scripts for s2pexec.

The maximum number of data bytes to log can be configured with s2p and s2pexec.

s2pexec and s2pdump now also support devices which are managed by the Linux SG driver. For these devices no Pi is required, i.e. you can use s2pexec and s2pdump on any Linux platform.

s2psimh tool for the analysis and creation of SIMH-compatible image files. This tool runs on any Linux/BSD platform and on macOS.

s2pformat tool for formatting floppy disks or other media, e.g. in USB drives. This tool runs on any Linux platform. Der Download der Software ist von der SCSI2Pi-Website möglich. Auf der GitHub-Projektseite finden sich darüber hinaus alle aktuellen Sourcecodes. (nba)



