09.Jan.2025









RTG-Treiber: P96 3.5.0

Pressemitteilung: Die neue Version 3.5.0 enthält Treiber-Updates für Trio64 (Cybervision), IMSG300 (Visiona) und ET4000 (Merlin/oMNiBus) Karten. Zusätzlich gibt es drei neue Treiber für Vooodoo Banshee, Voodoo 3 und Voodoo 4/5-basierte Grafikkarten. Dafür wird ein PCI-Daughterboard mit OpenPCI.library benötigt, die zwar nicht Teil des P96-Paketes ist, aber frei heruntergeladen werden kann.



V3.5.0 enthält auch den ersten Treiber für den Framebuffer mode von Indivision ECS V4. Dieser Treiber benötigt einen Prozessor mit MMU, sowie eine installierte MMU Library. Bitte beachten Sie, dass Ihr Indivision ECS V4 einen aktualisierten FPGA Core benötigt - diesen finden Sie in unserem Wiki, und er kann mit dem Indivision Configtool eingespielt werden. Es werden Screenmodes mit 256 Farben, 15/16-Bit (Hi-colour) Modes mit über 65000 Farben, sowie Screen dragging zweier Screens unterstützt. Für übergroße Screens wird auch automatisches Panning unterstützt. Bitte beachten Sie, dass Indivision ECS V4 noch keinen Blitter hat, und daher die Geschwindigkeit dieses Treibers noch vergleichsweise gering ist.



Alle Änderungen sind im Wiki Artikel über P96 zusammengefasst.



Leider haben wir weiterhin Probleme mit dem Shopsystem, so dass wir gar nicht erst versucht haben, die neuen Dateien in die Datenbank einzupflegen. Auch wenn es etwas länger dauert, werden wir die neuen Versionen per eMail verschicken - nicht nur auf Anfrage, sondern auch pro-aktiv an Kunden, die in der kostenlosen Update-Phase sind. (cg)



[Meldung: 09. Jan. 2025, 19:02] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]