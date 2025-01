Multiplayer-Arcade-Spiel: "WiZONK!" 1.0.4

"WiZONK!" (Video) ist ein mit der Scorpion Engine entwickelter Single-Screen-Plattformer, bei dem bis zu vier Kombattanten versuchen sich gegenseitig den Garaus zu machen. In Version 1.0.4 wurden ein paar Fehler beseitigt und einige Änderungen an der Funktionsweise vorgenommen: Mehr Menükontrollen sind jetzt exklusiv für Spieler 1.

Eine Sperre wurde behoben, die auftrat, wenn man das Spiel auf eine bestimmte Weise beendete.

Spieler 1 ist nun obligatorisch

Fehler behoben, bei dem manchmal 2 Spieler unsichtbar waren!

Optimierung des Menübildschirms (in Arbeit)

Verbessertes Multitap-Symbol

Möglichkeit hinzugefügt, zwischen den Charakteren zu wechseln, indem man neben die Porträts klickt Vor allem die Optimierung des Hauptmenüs sei noch nicht abgeschlossen und wird sich erst im Laufe der nächsten Updates verbessern. (dr)



