04.Apr.2025









Demoparty: Revision 2025 sucht noch Helfer

Die Demoparty 'Revision' wird traditionell am Osterwochenende im "E-Werk" in Saarbrücken stattfinden. Die Veranstalter sind jedoch noch auf der Suche nach Helfern:



Pressemitteilung: Revision ist die größte reine Demoszene-Veranstaltung der Welt - und rund 70 Freiwillige machen sie möglich. Komme zu uns, um das beste Osterwochenende für dich, uns und die Demoszene zu erleben! Wir suchen Leute mit Englischkenntnissen und einer Einstellung, die sie für die Arbeit in einem multinationalen Team prädestiniert, und die genauso begeistert sind wie wir, diese Party für alle großartig zu machen.



Du musst am Freitagmorgen vor der Revision bis Montag im E-Werk sein, um uns beim Auf- und Abbau zu helfen, soweit du kannst. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind für alle in deinem Team sehr wichtig, damit wir die Arbeitslast gerecht aufteilen können. Wenn du schon mal als Orga auf einer Demoparty warst, kennst du dich aus, aber Vorkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich.



Bist du interessiert, insbesondere an der unten ausgeschriebenen Stelle? Dann schreibe uns eine Nachricht an hotline-2025@revision-party.net!



Infoteam



Du bist das Gesicht von Revision und für manche der erste Eindruck, den sie von der Demoszene bekommen. Mach dich auf den schnellsten Weg, neue Leute kennenzulernen und viele Freunde auf einer Demoparty zu finden - werde Mitglied in unserem Infoteam!



Hauptaufgaben: Einlass der Besucher managen, Fragen beantworten, Getränke verkaufen

Erste Anlaufstelle für die Besucher und Weiterleitung von Anfragen an alle anderen Teams (z.B. Compo, Recording, Seminar, Events, etc.)

Kontaktaufnahme mit dem Sicherheitspersonal und Weiterleitung von Problemen an den Schichtleiter oder die Hauptorganisatoren Wir suchen jemanden, der: gerne mit Menschen zu tun hat und ein kreativer, ad hoc Problemlöser ist

fließend Englisch spricht, weitere Sprachen sind ein Plus (Deutsch ist NICHT erforderlich)

bereit ist, während der Party in 4 Schichten (2x 4h + 2x 6h) mit ca. 5 anderen Orgas zu arbeiten (cg)



[Meldung: 04. Apr. 2025, 23:51] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]