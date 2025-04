16.Apr.2025

Inoffizieller Nachfolger: Action-Replay-5-DeMoN-Cartridge

Per Reverse-Engineering wurde ein verbessertes Action-Replay-Cartridge für den Amiga 500 und WinUAE entwickelt. Die Hardware-Komponente ist DeMoN, die Software firmiert unter der Bezeichnung Action Replay 5.



Das Action Replay III war ein beliebtes Steckmodul für den Amiga 500, 1000 und 2000, das Entwicklern und Spielern verschiedene Funktionen bot, um tiefer auf die Hardware des Systems zuzugreifen. Die Hauptfunktion war der Einsatz der Hardware als Cheatmodul, mit dem der Amiga mittels eines Potentiometers "abgebremst" werden konnte, um heikle Spielsituationen erfolgreich zu meistern. Im Arbeitsspeicher abgelegte Spieldaten eines gerade ausgeführten Spiels konnten verändert werden, um sich beispielsweise mehr Leben zu spendieren. Aber auch das Umgehen von Kopierschutzmechanismen oder das "Rippen" von Musik, Samples oder Bildern sowie viele weitere Funktionen waren mit dem Action Replay III und seinen Vorgängern am Amiga möglich. (snx)



