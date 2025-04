19.Apr.2025









Aiostreams V1.7.8: Skripte für das Streamen von Videos (AmigaOS 4, MorphOS)

"All In One streams" (aiostreams) ist ein Paket von in Python geschriebenen Skripten, die zum Streamen und Anschauen von Videos aus verschiedenen Online-Netzwerken, wie Twitch.tv, YouTube und Vimeo.com, verwendet werden können. Alle Skripte wurden unter AmigaOS 4.1 FE und MorphOS 3.x entwickelt und ausgiebig getestet, die auch die Zielplattformen von George 'walkero' Sokianos Projekt sind.



Die nun veröffentlichte Version 1.7.8 weist folgenden Änderungen auf:



Changed Changed the youtube script to support urls like https://youtu.be/AbcdefghiJk

Changed the youtube script to return an error message when the url is not compatible Fixed Fixed the version string removing the double "vv"

Fixed the youtube script when searching for videos to not crash when the results do not have a videoid Als Ergänzung zu diesen Skripten hat der Entwickler die Website AIOstreams erstellt, die eine schnelle Möglichkeit bietet, Twitch-Videos zu entdecken. Sie ist schnell und kann auf älteren Browsern verwendet werden, die kein Javascript und CSS unterstützen. Dies ist eine Proxy-Website. Es werden keine Daten in einer Datenbank gespeichert, es gibt kein Tracking und es ist keine Authentifizierung erforderlich. (dr)



