AmigaGuide-Magazin: "WhatIFF?", Ausgabe 16

"WhatIFF?" ist ein englischsprachiges Amiga-Magazin im AmigaGuide-Format. Die Themen der 16. Ausgabe sind:



Reviews: AKUA Amiga Keyboard to USB Adapter

OpenPSX2Amiga Pad Adapter

AMI-RGB2VGA Ultimate

Tikus USB Mouse/Joystick Adapter

TechnoSound Turbo Re-release

Amiga OS3.2 Reference Manual Guides: Upgrade a PiStorm32 with Raspberry Pi3A+ to PiCM4 Module

OpenURL - setting up OpenURL in AmigaGuide

DigiPaint: Basics Part 1

Accessing BBSs Without a Modem Articles: DELL Monitors and 15Khz - Part 1: Will It Work?

The Amiga, you, us, the community

ChatGPT and Amiga: How Wrong Can It Get It?

Increase interest in your pixel art Interviews: Paul Vince (Amiga Game Selector)

Rob Cranley (SOLAS _)

Timothy Deters (FinalWriter) Cover Disk: Example pixel art

Disk label PDF

New music in the playlist drawer

Audio Samples (cg)



