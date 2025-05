Printmagazin: Retro Gamer 3/25

Die neue Ausgabe des Magazins Retro Gamer (3/25) erscheint am 16. Mai 2025 und bietet erneut eine vielfältige Auswahl an Themen für Fans klassischer Spieleplattformen. Im Mittelpunkt steht Strike Commander, der ambitionierte Flugsimulator von Origin, der Anfang der 1990er Jahre mit 3D-Grafik und cineastischer Inszenierung neue Maßstäbe setzte. Ein weiterer Schwerpunkt ist ein ausführlicher Emulator-Guide zu WinUAE, der zeigt, wie sich Amiga-Spiele originalgetreu auf modernen Systemen erleben lassen. Weitere Themen: Das Retro-Jahr 1980, Interview mit Chris Roberts, Die Kathedrale, History Line: 1914-1918, Dungeon Keeper, Turrican II DOS, Strip Poker (Retro-Revival), Nintendo DS (20-Jahre-Hommage). Das Heft kann bereits jetzt für 14,90 Euro zzgl. 2 Euro Versandkosten im offiziellen Shop vorbestellt werden. (nba)



[Meldung: 13. Mai. 2025, 11:13]

