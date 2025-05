13.Mai.2025

Hans Ippisch







Nachruf: Manfred Kleimann - ASM-Chefredakteur verstorben

Die deutsche Computerspielebranche trauert um Manfred Kleimann, der am 13. April 2024 im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Als kreativer Kopf hinter der Zeitschrift "ASM - Aktueller Software Markt" gilt er als einer der Wegbereiter des Spielejournalismus im deutschsprachigen Raum.



Ursprünglich aus dem Bereich der Stadt- und Landschaftsplanung kommend, entdeckte Kleimann früh seine Begeisterung für Sprache, Medien und Technik. Mitte der 1980er Jahre erkannte er das Potenzial des noch jungen Mediums Computerspiel und entwickelte mit der ASM eines der ersten Magazine, das sich nicht mehr nur an Programmierer, sondern explizit an Spieler wandte - mit eigenen Stilmitteln, Rubriken und einer unverkennbaren Tonalität.



Von 1986 bis 1991 prägte er als Chefredakteur das Profil der im Tronic Verlag erschienenen Zeitschrift - und damit auch das Selbstverständnis einer wachsenden Spielergemeinschaft. Kleimann verstand es, technische Faszination, redaktionelle Neugier und sprachliche Leichtigkeit zu verbinden - ein Stil, der Schule machte und späteren Magazinen wie Power Play oder Amiga Joker den Weg ebnete.



Auch nach seiner Zeit bei der ASM blieb er der Branche verbunden, unter anderem als Produktmanager bei Konami sowie als freier Redakteur und später als Übersetzer und Lektor.



Manfred "Manni" Kleimann war kein lauter Vertreter der Szene, aber ein einflussreicher. Sein Gespür für Themen, seine redaktionelle Handschrift und sein Mut, neue Formate zu denken, hinterlassen bleibenden Eindruck.



Ein Online-Kondolenzbuch zum Gedenken an Manfred Kleimann ist eingerichtet. (nba)



[Meldung: 13. Mai. 2025, 12:01] [Kommentare: 0]

