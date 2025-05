AROS-Distribution: AROS One 1.0 64Bit (ABI v11)

Pressemitteilung: AROS 64-bit (ABIv11) ist das Ergebnis einer mehrjährigen Entwicklung durch zahlreiche AROS-Entwickler und von sechs Monaten intensiver Tests, Fehlersuche und Stabilisierung. Diese erste Version bietet verbesserte Unterstützung für virtuelle Umgebungen (VirtualBox, VMware und QEMU) und für einige - aber noch nicht alle - der von der 32-Bit-Version unterstützten Hardwarekomponenten. Um mehr über die für die kommenden Monate geplanten Entwicklungen zu erfahren, lesen Sie bitte unseren Entwicklungsplan.



AROS One v1.0 beinhaltet den gesamten AROS 64-Bit Build (ABIv11), sowie alle auf Aros Archives verfügbare Software und alle Software aus dem Contrib-Paket für AROS 64-Bit (ABIv11). AROS One 64Bit wird mit dem grafischen Erscheinungsbild, den Icons und Skripten der Version 2.8 von AROS One 32Bit ausgeliefert. Der Download ist sowohl als ISO-Version als auch als USB-Image-Version (Live Pendrive) verfügbar. (cg)



[Meldung: 15. Mai. 2025, 21:52] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]