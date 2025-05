19.Mai.2025

Game Construction Kit: RedPill 0.9.51

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.10.0 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (z.B. Agonman). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst.



In der neuen Version 0.9.51 wurden zahlreiche Optimierungen vorgenommen, damit Spiele schneller laufen. Alle Änderungen im Detail: Multiple optimizations, overall the games should be at least 15% faster.

Collision and scrolling code has been optimized.

Code for processing objects in sleep status has been optimized.

Values and bar in the HUD now can be interpolated for smoother transitions instead of the new value immediatly being displayed.

HUD Bars will change color when there is a change in the value.

Improvement when using Show Text/Dialog to have a smoother change of screens.

Now the latest edited level is saved, when loading a project it will load this last editted level.

In the editor, now better colors from the palette will be picked for the UI, improving readibility.

In profiler screen besides the maximum number of objects processed now you can see the maximum number of awaken objects processed.

Added the project ObjPerfTest to check performance of collisions and physics.

Sub-pixel scrolling was not activated by default in new projects, not it is.

Fix when custom font is used in the HUD.

Fix for dialogs when vertical scroll was used.

Fix for games using Tile border in the tilesets.

Fix for glitches appearing when screen changes. (dr)



