27.Mai.2025

Erik 'earok' Hogan (E-Mail)







Game Construction Kit: Scorpion Engine 2024.2

Die "Scorpion Engine" von Erik 'earok' Hogan soll die Entwicklung von Spielen ermöglichen, wobei die Engine selbst nicht quelloffen ist, alle beigefügten Demos und Demospiele dagegen durchaus. Der Editor selbst läuft unter Windows. Grafiken werden als PNG-Dateien importiert, für das Erstellen von Levels wird der Editor Tiled eingesetzt. Für Sounds, Musik und Animationen werden Amiga-Formate (mod, 8svx, anim5) genutzt. Heute ist die Version 2024.2 mit zahlreichen Neuerungen und Aktualisierungen erschienen.



Änderungen der Version 2024.2 AMIGA: "Trackdisk" export for Amiga produces NDOS disks with lower memory usage and lower loading times. Visual editor for parallax. CD32 NVRAM saving. Improved handling for scrolling, particularly where high bitplanes counts and wide screens are used. Improved support for keyboard commands, in particular multiple keypress/release events in a single frame are handled.

MEGADRIVE: Much improved sprite pattern streaming. Support for some line scrolling options, including an "underwater" demo.

NEOGEO: NeoGeo maps and actors use 21 sprites at most, allowing more layers of parallax to be added to each scanline. Support for NeoGeo's powerful auto animation feature for level backgrounds. Save cart support (as well as NeoGeo CD's internal save memory). UNIVERSAL: New "Brixx" and "Snek" sample games generously donated by Zooperdan! Visual editing for platform jump arcs. Improvements for adding new lines to codeblocks. Various improvements to stability and performance across all platforms. High Score table sample game. "Look Up Tables" can be implemented in external text files, allowing large amounts of data to be referenced at real time. Major improvements for debug mode, including first time support on Mega Drive and NeoGeo.

UNIVERSAL: Performance

Scorpion Engine nutzt ein Benchmark-Spiel, das zwar keine wissenschaftliche Messung ist, aber einen guten Eindruck davon gibt, wie sich die Leistung auf jeder Plattform verbessert hat: A500: 4 %

A1200: 6 %

A1200+Fast: 3 %

Mega Drive: 6 %

NeoGeo: 1 % Die vollständigen Sourcecodes der Scorpion Engine stehen zum Download unter dem Titellink bereit. (nba)



[Meldung: 27. Mai. 2025, 17:17] [Kommentare: 0]

