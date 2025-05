31.Mai.2025

Game Construction Kit: RedPill 0.9.52

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.10.1 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (z.B. Agonman). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst.



Der Autor schreibt zur neuen Version 0.9.52: "Es ist zwar ziemlich technisch, aber super interessant in mehrere Hinsicht. Erstens hat sie einige große Optimierungen für die Funktionen, die in Spielen am häufigsten verwendet werden. Das sollte man merken. Um die Entwicklung zu erleichtern, kann man nun außerdem Kommentare zu den Objekten und Triggern hinzufügen. Und schließlich kann man das Programm jetzt von der CLI aus benutzen, um seine Projekte zu generieren, ohne den Editor zu laden, sodass man coole Skripte erstellen kann (Video)". Alle Änderungen im Detail: Now you can Load your projects from the CLI, for example: RedPillEditor projects/astro/astro18.pill

You can also Build your projects from the CLI, for example: RedPillEditor projects/astro/astro18.pill A1200 NOPACK WHDLOAD

The parameters are GENERIC/A500/A1200, PACK/NOPACK, WHDLOAD. The order must be this one, PACK and WHDLOAD parameters are optional.

Big optimization on Collides Obj and Collides Type triggers, speed gain could be up to 40% depending on the project.

Improvements on profiler screen, now it shows % of time used by each project area.

Optimizations in internal object handling.

Now comments can be added for Objects and for triggers, to make it easier to remember what each one does in your game.

When exporting triggers to text file, these comments are being added to the text file too.

Astro project contains examples of these comments.

Fix for collision boxes not being displayed in the right position after the previous update.

Fix on profiler screen total time.

Fix for cover images and images using HAM.

Fix for objects of type Shot, which may have failed in concrete cases. (dr)



