17.Jun.2025









WHDLoad-Frontend: iGame 2.6.0 für AmigaOS 3/4, MorphOS

iGame ist ein MUI-basiertes Frontend für das Starten von WHDLoad-Titeln. George 'walkero' Sokianos hat an dem quelloffenen Programm in der neuen Version 2.6.0 wieder einige Änderungen vorgenommen:



Neue Features Durch das Ändern des Genre-Auswahlfelds in ein PopupString ist es jetzt möglich, den Genre-Titel zu bearbeiten und neue Titel zu erstellen, die dann zur Genre-Liste hinzugefügt werden.

Portugiesische Sprache hinzugefügt Änderungen Die Genres im Informationsfenster wurden in ein PopupString geändert. Jetzt braucht man weniger Platz, um ein Genre auszuwählen, was auch bei kleinen Auflösungen möglich ist.

Die Titel in den Genre-Listen sind alphabetisch sortiert

Einige unnötige Füllelemente der Genre-Zyklusfelder und -Schleifen wurden entfernt. Dadurch sollte iGame etwas schneller starten.

Einige zusätzliche Änderungsbenachrichtigungen in den Genre-Listen wurden entfernt, wodurch unnötige Aktualisierungen der Spiele-/Demo-Listen vermieden werden sollten.

Es wurde eine Abfrage hinzugefügt, um Fehler anzuzeigen, die beim Start von iGame auftreten, wenn eine Bibliothek fehlt.

Das iGame-Symbol wird nun wieder von Workbench auf "Start" gesetzt.

Das Fenster "Über" wurde überarbeitet und um ein neues Logo und Links ergänzt.

Das Hauptbild im Repository wurde geändert. Bugfixes Die Genrelisten wurden nicht angezeigt, wenn die rechte Seitenleiste deaktiviert war. (nba)



