28.Jun.2025

Investorengruppe um Youtuber Perifractic kauft Commodore

Vor drei Wochen hatte Youtuber Christian 'Perifractic' Simpson in einem Video bekanntgegeben, dass er ein Angebot zur Übernahme der Firma Commodore B.V. erhalten habe, dem Eigentümer der verbliebenen Commodore-Markenrechte. In einem heute veröffentlichten zweiten Video gibt er nun die vollzogene Übernahme bekannt: Eine Gruppe namentlich nicht bekannter Angel Investors habe das Unternehmen für eine niedrige siebenstellige Summe erworben. Er selbst fungiere bereits als Geschäftsführer, allerdings sei der Kaufpreis noch nicht bezahlt - man sei weiterhin auf der Suche nach Investoren.



In dem halbstündigen Video führt Simpson eine ganze Reihe von ehemaligen Commodore-Mitarbeitern (Michael Tomczyk, Bil Herd, David Pleasance, Support-Mitarbeiter wie James Harrison und Hans Olsen) oder Schauspieler Thomas Middleditch ("Silicon Valley") als künftige "Berater" auf. Eine finanzielle Beteiligung der Community sei noch nicht möglich, dafür seien die internationalen rechtlichen Hürden zu hoch. Commodore plane, die Zeit vor den sozialen Netzwerken und künstlicher Intelligenz, als Computertechnik eher noch als Utopie denn als Geißel der Menschheit galt, mit neuen "Retro-futuristischen" Produkten wieder aufleben zu lassen. Mehrfach werden als Vorbild die Jahre um die Jahrtausendwende genannt.



Es scheint schon recht genaue Vorstellungen zu geben, was als erstes, "Retro-futuristisches" Produkt von Commodore veröffentlicht werden soll - worum es sich genau handelt, will Simpson aber erst im nächsten Video preisgeben. Zum wiederholten Male preist der Youtuber dagegen die zu Commodore-USA-Zeiten entstandene Linux-Distribution Commodore OS Vision an, die vom ehemaligen Commodore-USA- und künftigen Commodore-CTO Leo Nigro stammt. Sie wird dieses Mal ausdrücklich als "Retro-futuristisch" beschrieben, analog zum geplanten Hardware-Produkt.



Neben weiteren Investoren, um die für den Verkauf aufgerufene Summe tatsächlich bezahlen zu können, ist man derzeit auf der Suche nach einem Social Media Manager sowie "Merchandise Designers".



Hinweis der Redaktion: Das niederländische Unternehmen "Commodore B.V.", das Simpson und seine Investoren erworben haben, ist im Besitz der Marken "Commodore" und des "Chickenlips"-Logos. Die Rechte an den Amiga-Marken und sämtlicher 8-Bit- und Amiga-Software sind nach der ESCOM-Pleite an Gateway gegangen und liegen heute bei Michael Battilanas Amiga Corp. (cg)



[Meldung: 28. Jun. 2025, 21:56]

