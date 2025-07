08.Jul.2025









Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 38 (englisch)

Die neue Ausgabe 38 des britischen Magazins Amiga Addict (Juni 2025) widmet sich ausführlich der traditionsreichen Firma HiSoft Systems. HiSoft war nicht nur für legendäre Entwickler-Tools wie Devpac und HiSoft BASIC bekannt, sondern brachte auch Hardware wie das Squirrel SCSI Interface und verschiedene Medienlaufwerke auf den Markt. Im Heft spricht Phil South mit Mitgründer Andy Pennell (heute Principal Software Engineer bei Xbox) über die spannenden Anfänge des Unternehmens und seine Bedeutung für die Amiga-Community.



Darüber hinaus gibt es in dieser Ausgabe unter anderem eine große "Amiga Shopper"-Retrospektive mit vielen ehemaligen Redakteuren, einen kostenlosen Coverdisk-Download mit Top Hat Willy, ein Special über prägende Rollenspiele auf dem Amiga sowie Tests der neuen Spiele Aminer, Pjusk und LightTheLEDs. Klassiker wie Exile und Bump 'n' Burn werden ebenfalls ausführlich beleuchtet. Außerdem wirft die Redaktion einen Blick auf das AMIGApril-Livestream-Event, Frank Gasking startet eine neue Serie über Games That Weren’t mit einem Beitrag zu Dennis and Gnasher, und in der Rubrik Creative Revolution geht es diesmal um Vektor-Art mit Fantavision. Zusätzlich stellt Ravi Abbott die Möglichkeiten virtueller Desktops auf dem Amiga vor.



Amiga Addict 38 ist ab sofort über den Verlag addict.media und im britischen Zeitschriftenhandel erhältlich. (nba)



[Meldung: 08. Jul. 2025, 14:24] [Kommentare: 0]

