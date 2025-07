14.Jul.2025









Motorola68k-Emulation: Emu68 V1.0.5.1 (Update)

Michal Schulz hat ein Update seiner Motorola68K-Emulation Emu68 für die ARM-Architektur mit Fokus auf die PiStorm und PiStorm32lite veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Die Version 1.0.5 bietet zwei wichtige Änderungen, über die Michal Schulz schreibt:



1. Neue Firmware für PiStorm32Lite



Claude Schwarz hat eine aktualisierte Firmware für das PiStorm32Lite vorbereitet, die in Kombination mit Mediator-Boards deutlich besser funktionieren sollte. Sie wurde auf der uns zur Verfügung stehenden Hardware ausgiebig getestet und scheint ordnungsgemäß zu funktionieren.



2. Verbesserungen für eine bessere Netzwerkverbindung



Wie viele von Ihnen wissen, ist der aktuelle wifipi-Treiber zwar funktionsfähig, aber bei weitem nicht ideal. Es fehlen länderspezifische Funkeinstellungen, was die Verfügbarkeit von Kanälen einschränkt, und nur AES WPA-2 funktioniert zuverlässig. Außerdem kommt es bei großen Datenübertragungen gelegentlich zu Abstürzen.

Seit einiger Zeit sage ich, dass wir mehr Entwickler brauchen, die an Hardwaretreibern arbeiten – und endlich ist es soweit! Ein Entwickler aus Polen hat mit der Arbeit an einem Ethernet-Treiber für Pi4/CM4-Modelle begonnen und bereits hervorragende Fortschritte erzielt. Version 1.1 seines emu68-genet-Treibers ist jetzt auf GitHub verfügbar.



Sein Treiber erforderte eine kleine Änderung in Emu68. Er hat vor einiger Zeit einen Pull Request eingereicht, und ich habe ihn nun aktualisiert, um ihn breiter kompatibel zu machen. Der ursprüngliche Patch funktionierte hervorragend, stand jedoch in leichtem Konflikt mit Pi3-Modellen. Da der Pi3 einen Ethernet-Adapter verwendet, der in seinen integrierten USB-Hub integriert ist, sollte der Genet-Treiber dort gar nicht erst versuchen zu laufen.



Ich habe eine ähnliche Anpassung auch für den klassischen PiStorm (verwendet in A500 und A2000) vorgenommen. Allerdings gibt es keine Garantie, dass dies funktioniert, da die Kompatibilität von Pi4 oder CM4 mit klassischen PiStorms variiert. Wenn es bei Ihnen funktioniert, können Sie sich glücklich schätzen!



Achtung: Für die aktuelle Version wurde berichtet, dass es zu Problemen kommt, wenn alle Dateien durch die neuen Versionen aus dem 1.0.5-Archiv ersetzt werden. Bitte aktualisieren Sie vorerst nur Emu68 selbst. Die Behebung dieses Problems wird in Kürze erfolgen.



Update: (15.07.2025, 05:45, dr)



Mit der nun veröffentlichten Version 1.0.5.1 ist der Fix erhältlich. (dr)



[Meldung: 14. Jul. 2025, 22:42] [Kommentare: 3 - 15. Jul. 2025, 08:10]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]