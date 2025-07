25.Jul.2025

"Mirari"-Motherboard bei Geit@Home

Guido Meersmann schreibt: Vom Freitag den 25.07.2025 bis zum Sonntag den 27.07.2025 treffen sich die Mitglieder Amiga Club Osnabrück und des Amiga Club Steinfurts zu einem Hardwaretreffen.



Egal ob die neusten Informationen zu MorphOS, offizieller Support, neue Software oder einfach nur das Gespräch mit Entwicklern und Anwendern gesucht wird. Hier ist für Jeden etwas dabei.



Zusätzlich haben wir 3D Druck und 3D Design auf die Liste der Themen gesetzt, da dieses Thema immer mehr gefragt ist. Der Plan ist mindestens zwei Drucker vor Ort zu haben, um was nützliches zu basteln. :D



Teilnehmer die eigene Hardware mitbringen wollen, werden gebeten sich bitte anzumelden, da nur eine begrenzte Anzahl von Rechnerplätzen für externe Gäste zur Verfügung steht. Ansonsten steht es jedem frei einfach mal so vorbei zu schauen.



Wer seinen Laptop mitbringt, braucht zwar keinen festen Platz, sollte sich aber dennoch anmelden, damit ich etwas den Überblick behalte.



Der Eintritt ist wie immer frei!



Update #1:



Am Samstagabend werden wir einen besonderen Gast haben: Mirari! Ganz genau. Das schon berühmte Mirari board wird in all seiner Pracht zu sehen sein. Natürlich mit MorphOS als Betriebssystem! (cg)



[Meldung: 25. Jul. 2025, 22:21] [Kommentare: 3 - 26. Jul. 2025, 06:32]

