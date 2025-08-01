amiga-news ENGLISH VERSION
11.Aug.2025



 KI-Chatbot: AmigaGPT 2.9.0
Cameron Armstrong hat mit AmigaGPT ein Chatprogramm geschrieben, das auf ChatGPT basiert. Die Software unterstützt die neuesten OpenAI-Modelle einschließlich der o1-Familie und ist ab AmigaOS 3.1 (einschließlich 4.1) sowie auf MorphOS lauffähig. Sourcecodes des Tools sind separat herunterladbar.

Jetzt ist die neue Version 2.9.0 mit folgenden Änderungen erschienen:
  • Added gpt-5 chat models and make this the default chat model
  • Fixed bad characrers in About AmigaGPT window
  • Fix crash switching to fixed width fonts
Download: AmigaGPT.lha (2,26 MB) (dr)

[Meldung: 11. Aug. 2025, 06:03] [Kommentare: 0]
