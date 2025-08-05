|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|11.Aug.2025
| Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.22 (AmigaOS 3/4)
Version 5.22 des Open-Source-Verschlüsselungsprotokolls AmiSSL wurde veröffentlicht, die nun auf der neuesten Version 3.5.2 (5.8.2025) von OpenSSL basiert.
Downloads:
AmigaOS 3: AmiSSL-5.22-OS3.lha (4 MB)
AmigaOS 4: AmiSSL-5.22-OS4.lha (3,6 MB)
SDK: AmiSSL-5.22-SDK.lha (2,5 MB) (dr)
[Meldung: 11. Aug. 2025, 21:37] [Kommentare: 0]
|
