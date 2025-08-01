|ENGLISH VERSION
|12.Aug.2025
Allister Brimble auf Bandcamp
| Musikalbum: "Amiga 40" von Allister Brimble erschienen
Allister Brimble, Komponist unzähliger Amiga-Spieltitel, hat sein neues Album "Amiga 40" veröffentlicht – als musikalischer Tribut zum 40-jährigen Jubiläum des Commodore Amiga.
Das digitale Album umfasst 10 Stücke, darunter "ST‑01", eine mit viel Liebe überarbeitete Neuinterpretation der Original‑SoundTracker-Instrumente. Brimble erklärt, dass er die ursprünglichen Samples "mit Sorgfalt neu gestaltet hat, um nicht nur den Sound, sondern das Gefühl jener frühen Tage einzufangen".
Das digitale Album ist ab 10,95 GBP (britische Pfund) verfügbar und bietet Full-Streaming über die kostenlose Bandcamp-App sowie Downloads in den Formaten MP3 und FLAC. (nba)
[Meldung: 12. Aug. 2025, 11:41] [Kommentare: 1 - 12. Aug. 2025, 11:47]
