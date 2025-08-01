|01.Sep.2025
| Plattformer: Erste Demoversion von "The Gate"
Vor rund zwei Jahren stellten wir ausführlich Fabio 'Allanon' Falcuccis komplett in AMOS-Professional geschriebene Spiel "The Gate" vor, eine Mischung aus "Impossible Mission" und "Project Firestart" versehen mit eigenen Ideen und Konzepten (Video). Nun hat er eine erste Demoversion veröffentlicht, die ungefähr 1,5 Stunden Spielspaß bieten soll.
In "The Gate" schlüpft man in die Rolle des Privatdetektivs Kal, der das Verschwinden eines Wissenschaftlers in einer Forschungseinrichtung aufklären muss. Der Autor hat das Spiel unter AmigaOS 3.1 und 2 MB Fast-RAM getestet.
(dr)
[Meldung: 01. Sep. 2025, 06:30] [Kommentare: 2 - 01. Sep. 2025, 08:54]
