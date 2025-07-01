05.Sep.2025









Immortal Joystick V2: Vorbestellung von Flight-Stick und Self-Build-Kit

Während man die Version 2 des Immortal Joysticks, wie berichtet, weiter vorbestellen kann (Auslieferungsbeginn noch unbestimmt), hat der Shop auch zwei neue Angebote:



Das Self-Build-Kit ist mit umgerechnet rund 127 Euro etwa 35 Euro günstiger als die bereits zusammengebaute Variante. Im Paket enthalten sind alle zum Bau des Joysticks erforderlichen Teile sowie eine Schritt-für-Schritt-Montageanleitung und einen Link zu einem Bauvideo. Die Montage umfasst das Löten einer Leiterplatte auf die Rückseite der Tasteranschlüsse.



Ebenso neu im Angebot ist der Flight-Stick Mini, der ebenfalls für 127 Euro erhältlich ist. Er ist für diejenigen gedacht, die früher Joysticks wie den Quickshot bevorzugt haben. Die Fotos auf der Webseite zeigen den aktuellen Prototyp, an dem noch einige Verbesserungen vorgenommen werden sollen. (dr)



