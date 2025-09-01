|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|08.Sep.2025
| Marke Eigenbau: ROM-Emulator "RPROM" für A500, A600, A2000
RPROM von Niklas Ekström ist ein ROM-Emulator für 16-Bit-Amiga-Computer (A500, A600, A2000) auf Basis des Mikrocontrollers RP2350B.
Die RPROM-Karte verfügt über einen 4 MB großen SPI-Flash-Speicher. Jedes ROM-Image hat eine Größe von 512 KB, daher sind die 4 MB in 8 Slots zu je 512 KB unterteilt. Der erste Slot ist für die Speicherung von Code und Konfigurationsdaten für den RP2350B vorgesehen. Die sieben verbleibenden Slots dienen zur Speicherung von ROM-Images.
ROM-Images können entweder über USB oder direkt vom Amiga aus mit einem Programm namens RPROM in den Flash-Speicher geschrieben werden. Dieses RPROM-Programm wird auch verwendet, um zu wechseln, welcher Slot der aktive Slot ist.
Das Repository enthält die Hardware, Firmware und Software für RPROM. (dr)
[Meldung: 08. Sep. 2025, 06:22] [Kommentare: 1 - 08. Sep. 2025, 14:34]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.