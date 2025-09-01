|ENGLISH VERSION
|
|10.Sep.2025
| Hyperion: AmigaOS 4.1 Final Edition für Pegasos 2 digital erhältlich
Pressemitteilung: Brüssel – 9. September 2025
In den letzten Monaten haben wir einen massiven Anstieg der Nachfrage nach AmigaOS 4.1 Final Edition für Pegasos 2 festgestellt. Da alle physischen Kopien ausverkauft sind, haben wir beschlossen, die ISO zum digitalen Kauf anzubieten.
Die ISO kann über 2Checkout erworben werden. Nach dem Kauf erhalten Sie eine Seriennummer, mit der Sie sich unter www.hyperion-entertainment.com registrieren können.
Sobald die Lagerbestände der anderen Versionen von AmigaOS 4.1 Final Edition aufgebraucht sind, werden auch diese zum digitalen Download angeboten.
Der Preis für AmigaOS 4.1 Final Edition wurde seit fast 20 Jahren nicht angepasst, obwohl die Inflation und die Produktionskosten erheblich gestiegen sind. Daher beträgt der Preis für die digitale Download-Version von AmigaOS 4.1 Final Edition für Pegasos 2 39,95 € inklusive Mehrwertsteuer.
Der Preis für die digitale Version von AmigaOS 4.1 Final Edition für Classic wurde ebenfalls auf 39,95 € inklusive Mehrwertsteuer angepasst.
Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung von AmigaOS. (dr)
[Meldung: 10. Sep. 2025, 21:23] [Kommentare: 0]
|
