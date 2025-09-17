|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|19.Sep.2025
Amigatronics
| Apollo-Team: Neuer Tastaturcomputer "Apollo A6000"
Anlässlich des 40jährigen Geburtstags des Amigas hat das Apollo-Team eine limitierte und bereits ausverkaufte Auflage von 40 Stück eines neuen Amiga-kompatiblen Tastaturrechners namens "Apollo A6000" (Video) präsentiert. Der Preis betrug dafür 999,60 Euro.
Der "Apollo A6000" soll eine Weiterentwicklung des kompakten Amiga 600 sein und basiert auf der Architektur der Apollo-V4-Plattform. Darüberhinausgehend biete das neue Modell 2 GB RAM, zwei SD-Kartensteckplätze, einen USB-C-Stromanschluss, einen analogen Audioanschluss, einen Erweiterungsschacht und eine mechanische Tastatur mit Cherry MX-Schaltern.
(dr)
[Meldung: 19. Sep. 2025, 06:46] [Kommentare: 12 - 19. Sep. 2025, 12:49]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.