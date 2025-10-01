amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
14.Okt.2025
Timo Paul (ANF)


 AmigaGuide-Magazin: "WhatIFF?", Ausgabe 17
"WhatIFF?" ist ein englischsprachiges Amiga-Magazin im AmigaGuide-Format. Die Themen der 17. Ausgabe sind:

Reviews
  • PowerShark USB
  • HID2AMI v4
  • Amiga 1200 Backgrounds
  • Amiga OS3.2.3 Update
  • SONY PCMCIA CD Drive and driver
  • Game: A100
  • Game: pjusk
  • Game: YEET
Guides
  • Creating multiple filetypes versions of yor tracks
  • Most Noiseless Sine
  • AmigaGuide Deep Dive
  • DigiPaint: Basics Part 2
Articles
  • Is the Amiga getting out of Reach?
  • New Ways to Read WhatIFF?
  • 40 Years of Amiga: A Personal Viewpoint
Interviews
  • Boris Krizma: Furia Developer
  • Frank Neumann: A100 Developer
  • Szilard Biro: Game developer
Cover Disk
  • DigiPaint 3 PAL and NTSC
  • Disk label PDF
  • New music in the playlist drawer
  • Perfume HiresLaced backgrounds
(nba)

[Meldung: 14. Okt. 2025, 13:43] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.