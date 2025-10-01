|ENGLISH VERSION
|18.Okt.2025
Benny Damsgaard (ANF)
| AmigaOS 4.1 Final Edition: Update 3 erhältlich
Pressemitteilung (Übersetzung): Brüssel, Samstag, 18. Oktober 2025 – Hyperion Entertainment BV gibt stolz die Veröffentlichung von Update 3 für AmigaOS 4.1 Final Edition bekannt. Update 3 ist ein Wartungs- und Stabilitätsupdate für AmigaOS 4.1 Final Edition und umfasst mehr als 60 neue Funktionen, 70 Updates und über 135 Fehlerbehebungen im gesamten System.
Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:
Hyperion Entertainment bedankt sich bei allen fleißigen Entwicklern und Testern für ihr Engagement bei dieser Veröffentlichung. Ihr haltet den Traum am Leben! (snx)
[Meldung: 18. Okt. 2025, 11:53] [Kommentare: 15 - 18. Okt. 2025, 22:52]
