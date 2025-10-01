amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
18.Okt.2025
Benny Damsgaard (ANF)


 AmigaOS 4.1 Final Edition: Update 3 erhältlich
Pressemitteilung (Übersetzung): Brüssel, Samstag, 18. Oktober 2025 – Hyperion Entertainment BV gibt stolz die Veröffentlichung von Update 3 für AmigaOS 4.1 Final Edition bekannt. Update 3 ist ein Wartungs- und Stabilitätsupdate für AmigaOS 4.1 Final Edition und umfasst mehr als 60 neue Funktionen, 70 Updates und über 135 Fehlerbehebungen im gesamten System.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:
  • Der TCP/IP-Stack Roadshow wurde auf Version 1.15 aktualisiert, was unter anderem die Netzwerkstabilität und -geschwindigkeit erheblich verbessert
  • Neue, aktualisierte Kernel für die Systeme X5000, X1000, AmigaOne, Pegasos II, Sam460, Sam440 und Classic Amiga mit verbesserter Cache-Verwaltung und DMA-Betrieb auf unterstützter Hardware
  • Ein aktualisierter und verbesserter USB-Stack, der neben vielen anderen neuen Funktionen, Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen nun auch isochrone Übertragungen für Streaming-Geräte unterstützt
  • Eine aktualisierte Version von AmigaDOS mit neuen Funktionen, Verbesserungen und zahlreichen Fehlerbehebungen
  • Eine aktualisierte Grafikbibliothek, die nun die automatische Erkennung von 4K/UHD-Monitoren unterstützt
  • Aktualisierte Versionen von elf.library, intuition.library und newlib.library, die alle viele neue Funktionen und Fehlerbehebungen bieten
  • Und viele, viele weitere neue Funktionen, Aktualisierungen und Fehlerbehebungen
Update 3 ist über AmiUpdate verfügbar. Registrierte Benutzer können Update 3 auch aus dem Download-Bereich unter dem Titellink herunterladen.

Hyperion Entertainment bedankt sich bei allen fleißigen Entwicklern und Testern für ihr Engagement bei dieser Veröffentlichung. Ihr haltet den Traum am Leben! (snx)

[Meldung: 18. Okt. 2025, 11:53] [Kommentare: 15 - 18. Okt. 2025, 22:52]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.