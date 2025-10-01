18.Okt.2025

Veranstaltung: Kurzbericht und Fotos von der Saku 2025 in Finland

Im September fand in Oulu (Finland) das jährliche Treffen der Finnish Amiga User's Group statt, das dieses Jahr auch als Feier anlässlich des 40. Geburtstags des Amigas fungierte.Auf der offiziellen Webseite gibt es eine Galerie mit Bildern von der Veranstaltung, "jPV" hat uns netterweise auch einen kurzen Bericht zukommen lassen:



"Wir hatten fast 30 Computer auf der Veranstaltung ausgestellt, hauptsächlich Amiga-Geräte, aber auch einige andere Retro- und Vintage-Setups. Der finnische Amiga-Händler AmiGarage war mit einem schönen Stand vertreten, an dem Spiele und andere Artikel zum Verkauf angeboten wurden. Die meistverkauften Spiele auf der Veranstaltung waren Dr. Dangerous, Killing Cloud, Cyberpunks 2, Agente 357 und Heretic 2 (OS4). Wir hatten auch einen zeitlichen Vorsprung gegenüber der Veranstaltung Amiga40 Germany, da wir bereits einige entsprechende Merchandise-Artikel zum Verkauf anbieten konnten.



MorphOS feiert ebenfalls sein 25-jähriges Jubiläum und interessierten Besuchern wurden die neuen Funktionen des Betriebssystems vorgestellt. Multiplayer-Spaß mit Stunt Car Racer und Super Skidmarks beendete die Veranstaltung im gewohnten Stil. Die familiäre Veranstaltung zog Besucher aus dem ganzen Land an, von regelmäßigen Amiga-Fans bis hin zu Neugierigen, die die Werbung anderswo gesehen hatten." (cg)



