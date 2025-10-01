|25.Okt.2025
Andreas Magerl (ANF)
| Dokumentation: APC&TCP veröffentlicht "Amiga38"-DVD
Pressemitteilung: APC&TCP freut sich bekannt zu geben, das seit heute die DVD Amiga38 verfügbar ist. Bei der Amiga38 DVD handelt es sich um zwei gepresste Daten-DVD9 mit folgenden Inhalt:
Bitte beachtet: Es handelt sich um Daten-DVDs mit Video-Files. Der Erlös geht fast komplett an den Veranstalter des Amiga Events, um zukünftige Events leichter finanzieren zu können. (cg)
- Amiga38 Dokumentation
- Interview mit Dave Haynie (Amiga34)
- Amiga38 Panel AEON - Trevor Dickinson
- Amiga38 Panel Demoscene - Andre Kudra
- Amiga38 Panel - AmigaOS 3.2 - Camilla Boemann
- Amiga38 Panel Pistorm - Michael Schulz
- Audio Interview mit Dave Haynie (Amiga34)
- Audio Interview mit Markus (Amiga34)
[Meldung: 25. Okt. 2025, 20:56] [Kommentare: 0]
