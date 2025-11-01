amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
04.Nov.2025
HunoPPC (ko-fi)


 AmigaOS 4: Cannonball - OutRun Engine mit Shader-Rendering
Cannonball - OutRun Engine ist eine optimierte Spiel-Engine für das Rennspiel OutRun, entwickelt von Yu Suzuki. Der ursprüngliche 68000- und Z80-Assembler-Code wurde in C++ neu geschrieben. Dadurch sind Verbesserungen wie eine höhere Bildrate und die Unterstützung von Breitbildformaten möglich. Es sind die Original-ROMs erforderlich, da diese Elemente wie Grafik- und Audiodaten enthalten.

Sowohl für MorphOS als auch AmigaOS 4 existieren bereits SDL2-Portierungen.

Hugues 'HunoPPC' Nouvel hat nun eine erweiterte Version von CannonBall mit Shader-Rendering veröffentlicht, die während der Micro-Alchimie VIII in Frankreich entstanden ist. Sie ist sowohl für leistungsstarke als auch für weniger leistungsstarke Rechner optimiert, wobei es auch eine spezielle Version für den A1222 Plus gibt. (dr)

[Meldung: 04. Nov. 2025, 12:01] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.