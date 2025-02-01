|04.Nov.2025
| FrameThrower: RGM-zu-HDMI-Adapter für Amiga 500 und 2000 mit PiStorm
Der FrameThrower ist eine neue Erweiterung für den PiStorm, die es ermöglicht, die RGB-Signale eines Amiga 500 und 2000 direkt als HDMI-Ausgabe auszugeben (amiga-news.de berichtete). Der Adapter wird in den Denise-Sockel des Rechners gesteckt und über ein Flachbandkabel mit dem Raspberry Pi auf der PiStorm verbunden.
Damit entfällt der bisher nötige separate RGB-zu-HDMI-Adapter, was die Videoausgabe vereinfacht und einen zusätzlichen Anschluss überflüssig macht. Eine Soundausgabe über HDMI ist noch nicht verfügbar, soll aber laut Entwickler Claude Schwarz bald per Software-Update folgen. Der Verkaufsstart ist für Mitte November 2025 geplant und wird bei verschiedenen Händlern gelistet (RetroBuddys, RetroPassion, Archi-Tech). (nba)
[Meldung: 04. Nov. 2025, 12:48] [Kommentare: 4 - 04. Nov. 2025, 19:45]
