AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt

AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen die folgenden Titel hinzu: Guitar Slinger (Armandox 2015 Remake)

Skidrow Cracktro - Gearworks [Memories of NDOS]

Elite 2 Frontier [Memories of Flying]

Lemmings [Memories of Digging]

Alfred Chicken [Memories of Alfred]

Prophecy the viking child (End theme)

Dune - Ecolove VS GITS

Jim power (Level 1)

Prophecy the viking child - Level 1

Prophecy the viking child - Level 6

Ultima VI: The False Prophet Returns [2013 remix]

MegaBall - Main Theme [Memories of Mackey]

Gods [Remake-LordPrenzer-Splintereye]

Turrican 2 - Medley

Lips on Lips

Gamegirl

Xenon - Hajonta

Lotus Turbo Challenge 2 - Remix Intro 2k3 piano (snx)



[Meldung: 15. Okt. 2016, 11:21] [Kommentare: 0]

