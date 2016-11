Spiel: BOH-Update 17 und neue Webseite

Für Simone Bevilacquas kommerziellen "Dungeon-Crawler" BOH (u.a. AmigaOS 4, AROS) liegt ein kostenloses Update vor. Zudem ist die zugehörige Webseite umgezogen und befindet sich nun unter dem Titellink.



Changes: Adds 17 new missions (5 very easy, 8 easy, 4 average)

Improves 43 missions by means of new/revised hints, little changes to the layouts, and other changes

Marks training missions with a dedicated icon

Adds the remote control icon to the HUD

Adds graphics interpolation to enemy sprites

Improves some graphics and shooting sound effects

Adds specific sound effects to the theme "C64"

Renames some missions and most themes

Reworks the manuals entirely

Reworks the soundtrack artwork entirely

Allows to run the game on Windows 10 as a normal user (due to changes in the Windows files handling policy, it had become necessary to run the game as administrator)

Fixes the resetting of the timer due to the focus loss auto-pause when the game was already paused

Applies various other changes/optimizations (snx)



