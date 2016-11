23.Nov.2016









Game Construction Kit: RedPill 0.4.4 (Alpha)

RedPill ist ein in AmiBlitz2 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll - veröffentlichte Videos zeigen Umsetzungen von Pacman und Pang. RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt 1 MB Chip- sowie etwas Fast-RAM.



Als Web-Auftritt für das Programm fungiert bisher lediglich eine geschlossene Facebook-Gruppe, die Autoren sind jedoch auch per per E-Mail erreichbar. Die aktuelle Alpha-Version kann über Google Drive heruntergeladen werden.



Der RedPill-Editor versucht nun, keinen Gebrauch mehr von einer FPU zu machen. Weitere Neuerungen in Version 0.4.4: Tiles can have 3 shapes: Normal, Ramp Up and Ramp Down. Define them in the Tiles screen.

Audio: Amiga Mods can be played. Define them in the audio menu and use Play Mod trigger to play them. They are loaded at play moment, it is better to play them once at the start of the level.

Audio: Amiga IFF sounds can be played. Define them in the audio menu and use Play Sound trigger to play them.

Sprite color Remap now gives an error message when failing.

Sprite generation from sprite sheets is more robust.

Physics and platform code has been redone (again) to support the new tile shapes.

GameObjects process has been slightly optimized.

When editting values the previous value is not lost anymore.

When editing levels now you can use F to flood fill the current tile. (cg)



[Meldung: 23. Nov. 2016, 23:41] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]