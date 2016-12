26.Dez.2016









Web-Browser: Kurzer Erfahrungsbericht zur SDL/MUI-Version von NetSurf

amiga-news.de-Redakteur Daniel Reimann hatte zu Beginn des Jahres einen ausführlichen Erfahrungsbericht zu seinen Gehversuchen mit Chris Youngs Reaction-basierter Netsurf-Portierung veröffentlicht, doch auch die SDL-Variante von Artur 'Arti' Jarosik testet er regelmäßig:



Jarosik hatte auf seinem Blog in den letzten Wochen immer wieder neue Versionen seines Browsers veröffentlicht. Die waren allerdings nicht sehr stabil bzw. ließen sich auf Systemen mit einer FPU nicht starten - selbst wenn man die Non-FPU-Version probiert hat. Früher gab es eine ausgesprochene FPU-Version, aber inzwischen enthält das Archiv nur noch einen normalen Build der keine FPU benötigt.



Die letzte normale, Non-FPU-AGA-Version lief auf meinem Amiga1200 relativ "schnell", stürzte aber auch sehr oft ab bzw. blieb hängen. Die neue Version hab ich eben mal gestartet: Sie läuft jetzt stabil.





Umständlich ist allerdings die Eingabe einer Webadresse in die Adresszeile: Durch Klick mit der linken Maustaste passiert gar nichts. Wenn man mit Rechts in das Feld klickt, verschwindet Netsurf und auf der Workbench öffnet sich ein niedriges, aber recht breites Fenster in das man dann die gewünschte Adresse eingeben kann.



Ist das Laden von Bildern abgeschaltet, benötigt der Startvorgang von Netsurf auf meinem Amiga1200 mit Blizzard 1230 knappe 30 Sekunden, bis die Startseite des Aminets geladen ist vergehen rund 52 Sekunden. (cg)



