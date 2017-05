AROS: Wöchentliche Fortschritte (ab 18.04.2017)

In der Nachfolge Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz' (amiga-news.de berichtete) listet Oliver 'o1i' Brunner allwöchentlich die Fortschritte bei der Arbeit am quelloffenen AmigaOS-Klon AROS auf. In den letzten beiden Wochen wurden u.a. Fehler behoben und die Autodocs aktualisiert.



Week of April 18th to April 24th: Build fixes (Kalamatee)

Vpdf compiler warnings fixed (wawa)

Vpdf German catalog added (pollux)

MuiMine fixed for SMP builds (Kalamatee)

Amosaic/TinyIrc build fixes (wawa) Week of April 25th to May 1st: Build fixes / improvements (Kalamatee)

68k semaphore fix (Kalamatee)

FFmpeg fixes (Kalamtee)

Posix enhancements (Kalamatee)

Work on native GIT continues (Kalamatee)

Pthreads/bsdsocket conflict solved (Kalamatee)

Autodocs updated (mazze) (snx)



[Meldung: 04. Mai 2017, 20:00]

