APC&TCP: 25-jähriges Jubiläum / Verlosung eines AF-Jahresabonnements

Pressemitteilung: Der APC&TCP-Vertrieb wird im Mai 25 Jahre alt. Ursprünglich wurde der APC&TCP-Vertrieb gegründet, um die Software der Computerclub-Mitglieder zu fairen Konditionen zu veröffentlichen. Sehr schnell wurde das Angebot jedoch erweitert und auch Nicht-Mitgleider können ihre Software über APC&TCP vertreiben lassen.



Den Computerclub gibt es schon lange nicht mehr, aber APC&TCP ist immer noch aktiv. Es werden immer noch neue Software-Titel wie Roadshow, CygnusEd oder DigiBooster veröffentlicht und auch an neuen Updates wird gearbeitet.



Aber auch in den Merchandising-Markt hat APC&TCP reingeschnuppert und veröffentklicht seit Jahren Aufkleber, Mauspads, Poster und vieles mehr. Und natürlich gibt es auch noch das Print-Magazin Amiga Future, das auch schon fast 20 Jahre auf den Buckel hat.



Inzwischen hat APC&TCP über 200 Produkte für den Amiga veröffentlicht und es werden die nächsten Jahrte hoffentlich noch viel mehr werden. Wirklich groß feiern können wir nicht. Uns fehlt dazu leider einfach die Zeit. Trotzdem eine kleine Verlosung. Zu gewinnen gibt es einen Jahresabonnement der Amiga Future:



Was war das erste kommerzielle Produkt von APC&TCP das vor fast 25 Jahren veröffentlicht wurde? a) CygnusEd

b) Databench

c) Crossfire II Die richtige Antwort einfach per E-Mail an Andreas@apc-tcp.de mit dem Betreff: "Verlosung" bis spätestens 30. Mai 2017 einsenden. Unter allen korrekten Einsendungen wird der Gewinner verlost. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen.



Mehr über die Geschichte von APC&TCP und die veröffentlichten Produkte findet ihr unter dem Titellink. (snx)



[Meldung: 07. Mai 2017, 06:35] [Kommentare: 0]

