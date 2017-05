Descent: Freespace als Download / Update für AmigaOS 4.1

Presse-Mitteilung: Hyperion Entertainment gibt die Verfügbarkeit der Space-Combat-Simulation Descent: Freespace für AmigaOS 3/WarpOS und AmigaOS 4.1 Final Edition zum direkten Download bekannt. Kunden können nun zwischen zwei Formaten wählen: Eine rein digitale Version zum Preis von nur EUR 14.95 inkl. MwSt. (abhängig von den lokal anfallenden Steuern) zum Download in unserem eingeschränkten Download-Bereich, oder als Box-Version beim bevorzugten Amiga-Händler.



Der herunterladbare Inhalt besteht aus einem Abbild der Original-CD für AmigaOS 3/WarpOS und einer archivierten Verzeichnis für AmigaOS 4.1 inklusive aller Sprachen und Bedienungsanleitungen.



Die Käufer erhalten eine Seriennummer in ihrem Paket oder per E-Mail, um den Einkauf auf unserer Website zu registrieren und um Zugang zu unserem eingeschränkten Downloadbereich für das Spielarchiv, das Original-ISO-Image sowie mögliche zukünftige Updates zu erhalten. Für einen ersten Blick gibt es kostenlose Demo-Versionen aus dem öffentlichen Downloadbereich.



Die aktualisierte Version für AmigaOS 4.1 Final Edition umfasst unter anderem: Kompatibilität mit Southern Islands basierten Radeon-Karten

neue Starter mit Bildschirmmodus- und Sprachauswahl und weiteren Optionen

Verwendet MiniGL Textur-Kompression und wenn verfügbar viele Spiel-Fehlerbehebungen, einschließlich einem voll spielbaren Tutorial Für Bestandskunden von Descent: Freespace ist die aktualisierte AmigaOS 4.1 Version und kostenlos nach der Registrierung mit ihrem kostenlosen Hyperion Account auf unserer Website verfügbar.



Descent: Freespace - Der Große Krieg ist der begehrte Raumkampf-Simulator von Volition/Interplay und bietet eine unvergleichliche Mischung aus erstklassigen Grafiken seiner Zeit, Plot und Game-Play. Es wird weithin als einer der besten Raum-Kampf-Simulatoren überhaupt angesehen und gewann viele Preise bekannter Spielzeitschriften. Das Spiel wurde von Hyperion Entertainment CVBA ursprünglich 2001 für AmigaOS 3/WarpOS und im Dezember 2004 für AmigaOS 4 veröffentlicht.



Weitere Hinweise: Descent: Freespace ist auch bekannt als "Descent: Freespace - The Great War", "Conflict: Freespace - The Great War" und "Freespace - The Great War". Die "Boxed"-Version enthält nur die AmigaOS 3/WarpOS-Version, die AmigaOS 4.1-Portierung steht zum Download nach der Registrierung auf unserer Website zur Verfügung (cg)



