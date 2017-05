AROS: Wöchentliche Fortschritte (ab 16.05.2017)

Zu den Fortschritten der letzten Woche bei der Arbeit am quelloffenen AmigaOS-Klon AROS zählen u.a. Verbesserungen an der 68k-Variante und weitere Aktualisierungen der Autodocs. Gifanim datatype descriptor added (Kalamatee)

Autodocs updated (mazze)

AddDataTypes target CPU awareness added (Kalamatee)

Cia.h defines added (Kalamatee)

Lowlevel.library m68k timer support added (Kalamatee)

KrnIsSuper m68k optimized (twilen)

m68k workarounds for bad software (Oktagon controller) added (twillen)

m68k rom init fixes (twilen)

Developer files for InstallAROS fixed (neil)

New mirrors for third party code added (neil) (snx)



