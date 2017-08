Veranstaltung: Amiga-Meeting Nord vom 10.-12. November in Neumünster

Sven Scheele schreibt: Vom 10. bis 12. November 2017 findet das Amiga-Meeting Nord erstmalig in Neumünster im "Kiek-in!" statt (amiga-news.de berichtete). Das "Kiek-in!" ist ein modernes Tagungszentrum, hell und freundlich ausgestattet mit Unterkünften im gehobenen "Jugendherbergen-Stil".



Derzeit haben sich schon 18 Teilnehmer angemeldet und damit sind bereits alle verfügbaren Einzelzimmer ausgebucht. Doppelzimmer sind noch reichlich verfügbar und natürlich sind auch Tagesgäste herzlich willkommen. Letztere müssen sich ebenfalls über das Formular auf der Webseite anmelden, sofern sie einen Computer mitbringen möchten.



Auf dem Meeting wird - wie immer - auch Händlern und Entwicklern eine Möglichkeit geboten, ihre Produkte einem größeren, amigainteressierten Publikum vorzustellen. Für Präsentationen steht ein separater Konferenzraum mit Videoprojektor (Beamer) und ausreichend Tischen und Stühlen zur Verfügung. Das Organisationsteam unterstützt auf dem Meeting bei der Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen, sofern gewünscht. Interessierte Händler und Entwickler können sich gerne vorab über das Kontaktformular mit uns in Verbindung setzten.



Zu den Highlights des Meetings zählt sicher auch wieder der Spielewettbewerb, bei dem es einige tolle Preise zu gewinnen gibt. Des weiteren ist ein Erfahrungsbericht zu einer der Vampire-Turbokarten in Form einer Präsentation geplant. Alinea Computer hat seine Teilnahme am Meeting angekündigt. (snx)



[Meldung: 17. Aug. 2017, 19:38]

