AmigaOS 4 / MorphOS: Comic-Anzeiger RNOComics 1.0

Ähnlich Comicami für AmigaOS 4 ist RNOComics ein Anzeigeprogramm für Comic-Archive und liegt als Hollywood-Programm auch für MorphOS vor (Screenshot). Zudem können nicht-archivierte Einzelbilder, die in einem gemeinsamen Verzeichnis liegen, wiedergegeben werden.



Features: Supports CBR, CBZ, CBT, and any other archiving format XAD supports

Unarchives images on the fly, no HD space or memory wasted

Read ahead cache for the next page

Can continue to the next archive file in a directory with a single command

Can open directories with unarchived images and work as an image viewer

MUI GUI with controls as buttons, menu items, and keyboard shortcuts

Three different layout options: fit width, single page, and double page

Fullscreen mode option

Zoom option displays comic's pages at their intended maximum resolution

Rotate options for portrait mode making viewing/reading easier

History window with front page thumbnails and page memory

Backwards reading options for manga comics

Can save and export images

Can create thumbnail icons for archives (MorphOS)

Gamma correction options

Drag & drop loading

ARexx support Download:

RNOComics.lha (MorphOS; 2 MB)

RNOComics_OS4.lha (3 MB) (snx)



[Meldung: 07. Sep. 2017, 19:51] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]