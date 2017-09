08.Sep.2017









Status-Update: Web-Browser Netsurf unter AGA

Im Mai hatte sich herausgestellt, dass aktuelle Versionen von Artur Jarusiks SDL-basierter Netsurf-Portierung vorübergehend nicht mehr ohne Grafikkarte nutzbar waren. amiga-news.de-Redakteur Daniel Reimann hat sich nun mit Jarusik in Verbindung gesetzt, um den diesbezüglich den aktuellen Stand zu erfahren - und prompt vom Programmierer eine aktuelle, AGA-kompatible Version des Browser zur Verfügung gestellt bekommen.



In der aktuelle Fassung verlaufen ca. 70% der Programmstarts normal und Netsurf arbeitet anschließend stabil. Bei den restlichen 30% Prozent kann es passieren, dass Netsurf entweder gähnend langsam ist - um die 10 Sekunden werden zum Laden des "Zurück"-Pfeils gebraucht, die nächsten 10 Sekunden für das Stop-Bild usw. - oder der Bildschirm schwarz bleibt, ab und an blau blinkt und die Ladelampe der Festplatte ständig leuchtet.



Die folgenden Bilder zeigen Netsurf mit Skalierung auf 71% (statt der vorgegebenen 75%), dadurch werden im Großen und Ganzen alle Texte komplett dargestellt, ohne das etwas "abgeschnitten" wird. Das ebenfalls abgebildete, MUI-basierte Voreinstellungsfenster funktioniert derzeit nicht richtig: Die Einstellungen im Abschnitt "General" werden scheinbar nicht gespeichert.





Augenscheinlich schneller ist die Variante nicht geworden, macht aber insgesamt einen guten Eindruck was Schriftdarstellung usw. angeht. Gegenüber amiga-news.de betonte Jarusik zwar, dass er sich in letzter Zeit eher auf Spiele-Portierungen konzentriert habe, offensichtlich wird aber auch an Netsurf noch gelegentlich gearbeitet. Die getestete AGA-Version beinhaltet die selben Änderungen, die auf der Webseite des Programmierers für die RTG-Fassung aufgeführt werden. (cg)



[Meldung: 08. Sep. 2017, 21:19]

