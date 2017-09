APC&TCP: Mauspads und (per Sammelbestellung) Mega-Poster mit Amiga-Family-Motiv

Das vor fünf Jahren per Sammelbestellung realisierte Amiga Family-Poster solll neu aufgelegt werden, dieses Mal in doppelter A0-Größe (ca. 1,60 x 1,20 m). Dabei wird erneut eine Sammelbestellung durchgeführt, die Poster müssen dieses Mal aber auf der Amiga 32 in Neuss abgeholt werden, ein Versand ist aufgrund der Größe nicht geplant.



Andreas Magerl (APC&TCP) beschreibt den geplanten Ablauf wie folgt: Das Poster würde 25,- Euro kosten

Bestellung und Bezahlung bis Ende September direkt bei uns per E-Mail mit dem Betreff "Poster"

Abholung dann auf der Amiga 32.

Achtung! Die Poster haben keine Verpackung. Also entweder eigene Verpackung mitnehmen oder Poster gleich im eigenen PKW deponieren.

NICHT abgeholte Poster werden nicht nachträglich verschickt. Auch nicht gefaltet. Ein Mauspad mit dem "Amiga Family"-Schriftzug ist bereits im Online-Shop von APC&TCP erhältlich. (cg)



